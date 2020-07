Cronaca 139

Sorvegliato speciale di Gela arrestato a Villabate, l'uomo era a passeggio per le vie del paese

I carabinieri hanno arrestato Samuele Rinzivillo, 37 anni sottoposto all’obbligo di dimora a Gela e sorvegliato speciale

04 Luglio 2020 16:37

I carabinieri hanno arrestato Samuele Rinzivillo, 37 anni di Gela sottoposto all’obbligo di dimora nel comune in provincia di Caltanissetta e sorvegliato speciale.L’uomo è stato sorpreso durante un controllo dai militari della compagnia di Misilmeri a passeggio per le vie di Villabate (Pa) con un altro pregiudicato. Inizialmente Rinzivillo avrebbe fornito false generalità e avrebbe detto ai militari che aveva smarrito i documenti.

Dopo alcuni controlli è saltata la vera identità dell’uomo che è stato arrestato. Il provvedimento è stato convalidato dal giudice e l’uomo è stato riportato a Gela. Indagini in corso per accertare cosa ci facesse Rinzivillo nel comune palermitano.



