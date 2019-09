Cronaca 478

Sorpreso con un cacciavite mentre forzava la porta di un'abitazione. A Niscemi arrestato ladro seriale

Bloccato all’istante e perquisito, l'uomo è stato trovato in possesso di un vero e proprio "kit da scasso"

17 Settembre 2019 12:54

Nella notte di ieri, i Carabinieri della Stazione di Niscemi, nel corso dei consueti servizi preventivi di controllo del territorio, concentrati in particolare nelle ore notturne, hanno tratto in arresto in flagranza di reato un pregiudicato del posto, N.G. 52 anni. I militari, immediatamente intervenuti sul posto a seguito di segnalazione anonima, hanno sorpreso il malvivente, col volto parzialmente travisato da un cappello con visiera mentre si introduceva all’interno di un’abitazione sita nel centro storico di Niscemi, forzando la porta di ingresso con un cacciavite. Bloccato all’istante e perquisito, è stato trovato in possesso di un vero e proprio “kit da scasso”, completo di guanti ed altri arnesi, lasciando intendere che si trattasse di un ladro seriale. Dopo le formalità di rito l’uomo è stato arrestato e condotto in carcere in attesa di giudizio, dovendo rispondere dell’accusa di tentato furto aggravato.



