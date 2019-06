Cronaca 186

Sorpreso con l'accendino in mano ad incendiare sterpaglie, denunciato a Gela un piromane

Si tratta di un ventenne che è stato bloccato dai carabinieri in contrada Borgo Valentina grazie alle segnalazioni di alcuni residenti

Redazione

27 Giugno 2019 09:15

Prosegue incessante l’attività di prevenzione da parte dei Carabinieri del Reparto Territoriale di Gela che nella serata di ieri grazie alla segnalazione di alcuni cittadini hanno sorpreso in flagranza a Gela un piromane che stava appiccando vari focolai alle sterpaglie vicino alle abitazioni in Cda Borgo Valentina.I militari della Stazione CC di Gela, appena giunti, sono stati investiti dal fumo acre proveniente dall’incendio e, ai margini della strada, hanno sorpreso il giovane 20enne C.F., già noto alle Forze dell’Ordine, intento con un accendino a dare fuoco, bloccandolo. Immediatamente venivano chiesto l’intervento dei VV.F. per bonificare l’area ed evitare che le fiamme potessero propagarsi ulteriormente e incontrollatamente raggiungendo le abitazioni.

Il malfattore, già noto per altri motivi alle Forze dell’Ordine, è stato deferito per l’incendio alla Procura della Repubblica di Gela che coordina le indagini.

L’Arma, in questo periodo di altissime temperature e siccità, in cui il rischio incendi è altissimo, con possibile gravissimo nocumento per l’incolumità pubblica, invita tutta la cittadinanza a contribuire alla sicurezza collettiva segnalando subito al numero di emergenza 112 eventuali episodi analoghi o di reato perché attraverso un tempestivo intervento sia possibile prevenire e/o contrastare tempestivamente gli stessi.



