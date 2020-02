Cronaca 80

Sorpreso a svaligiare una villetta a Carini: arrestato ladro con il reddito di cittadinanza

Si tratta di un 24enne già sorvegliato speciale. Il giovane era percettore del reddito di cittadinanza. Al 24enne sono stati concessi i domiciliari

18 Febbraio 2020 11:42

I carabinieri di Carini hanno arrestato un giovane di 24 anni, C.P. già sorvegliato speciale, e denunciato il complice, M.V. di 28 anni, sorpresi a rubare in una villetta in via Liegi.Dai successivi controlli è emerso che il 24enne arrestato era anche percettore del reddito di cittadinanza. Su disposizione dell’autorità giudiziaria, è stato posto agli arresti domiciliari.

I fatti risalgono al 16 febbraio. A insospettire i militari, che transitavano in via Liegi durante il servizio di pattugliamento nottuno, degli strani movimenti all'interno di una delle villette. Intervenuti, hanno beccato i due malviventi caricare mobilia e suppellettili in una macchina.

Uno è stato subito bloccato e arrestato per furto in flagranza; mentre il secondo, ben noto alle forze dell’ordine, ha tentato di fuggire a bordo dell'auto usata per il furto, investendo anche un carabinieri che è dovuto ricorrere alle cure mediche. Durante l'inseguimento, il malvivente ha abbandonato l'auto ed è fuggito a piedi fra i campi. E' stato poi bloccato, identificato e denunciato in stato di libertà per violenza e resistenza a pubblico ufficiale, lesioni e altro.

Dai successivi accertamenti è emerso che la vettura usata per commettere il furto era stata a sua volta rubata sempre a Carini.





