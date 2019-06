Cronaca 415

Sorpreso a rubare in un appartamento di un condominio, arrestato a Gela un 45enne

I carabinieri, allertati da una telefonata al 112, hanno arrestato l'uomo che si era impossessato di alcuni apparecchi elettrici

Redazione

15 Giugno 2019 12:22

Prosegue incessante l’attività di prevenzione e contrasto da parte dei Carabinieri del Reparto Territoriale di Gela che nella mattinata di ieri hanno tratto in arresto un 45enne del luogo, già noto alle Forze dell’Ordine per reati analoghi, per furto in abitazione.Lo stesso, introdottosi in un condominio in fase di ristrutturazione, è stato notato da alcuni cittadini che hanno subito allertato il 112. Immediatamente l’operatore della Centrale Operativa dell’Arma ha inviato sul posto i militari della locale Stazione che hanno sorpreso il reo che già aveva sottratto alcuni materiali ed apparecchi elettrici posti nell’appartamento in cui si era introdotto furtivamente previo effrazione.

Ancora una volta, per la sicurezza collettiva, contro l’abbietto reato patrimoniale, è risultata determinante la collaborazione della cittadinanza unita alla tempestività dell’intervento.



