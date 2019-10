Cronaca 756

Caltanissetta, sorpresi nei pressi della stazione con oltre 7 chili di hashish nascosti in una scatola per scarpe, arrestati due nigeriani

I due, alla vista dei carabinieri, si sarebbero mostrati agitati e insofferenti. Durante una perquisizione, i militari hanno rinvenuto l'ingente quantitativo di droga

Redazione

14 Ottobre 2019 16:04

Nel corso del fine settimana sono stati intensificati i servizi di prevenzione e contrasto al crimine nell’abitato di Caltanissetta da parte dei Carabinieri del Comando Provinciale.In tale ambito nella serata di sabato sono stati arrestati in flagranza di reato dai militari del Nucleo Investigativo due cittadini nigeriani domiciliati a Caltanissetta, C.U. di 31 anni, profugo, e J.W. di 26 anni, richiedente asilo.

I due, nel corso di un controllo nella zona dell’autostazione, tentavano di eludere l’identificazione, dimostrandosi inoltre agitati e insofferenti, pertanto i militari decidevano di sottoporli a perquisizione, nel corso della quale venivano trovati in possesso di 7,5 Kg di sostanza stupefacente tipo hashish, suddivisi in 8 panetti opportunamente confezionati e occultati all’interno di una scatola per scarpe, successivamente sottoposti a sequestro.

I due venivano quindi condotti in caserma, dichiarati in stato di arresto e, dopo le formalità di rito, associati presso la casa circondariale di Caltanissetta a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.



