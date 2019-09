Cronaca 888

Sorpresi mentre intascavano una tangente da 10 mila euro: arrestati tre funzionari Anas

I tre, addetti alla manutenzione delle strade, sono stati arrestati dalla Guardia di Finanza mentre un imprenditore consegnava una busta con il denaro

Redazione

21 Settembre 2019 12:00

Arrestati in flagranza di reato mentre intascavano una mazzetta da 10 mila euro. Si tratta di tre funzionari dell'Anas di Catania addetti alla manutenzione di strade della Sicilia Orientale. I finanzieri sono piombati al centro direzionale dell’Anas mentre un imprenditore messinese impegnato nella realizzazione e manutenzione di strade stava consegnando la busta con il denaro a un direttore dei lavori dell’Anas, Riccardo Contino. Era presente anche un altro dipendente dell’Anas, Giuseppe Panzica. I due sono stati arrestati e condotti in carcere a piazza Lanza. Nell’indagine è stato anche coinvolto il responsabile unico del progetto Giuseppe Romano che, invece, è stato sottoposto ai domiciliari. Per tutti l’accusa è di corruzione. I tre sarebbero stati intercettati per mesi e seguiti dagli uomini della guardia di finanza. Le banconote era segnate. (Foto archivio)

