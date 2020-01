Cronaca 248

Sorpresi con 20 chili di marijuana nel trolley: due gelesi arrestati al porto di Messina

I poliziotti della Squadra Mobile di Caltanissetta e del Commissariato di Gela, coadiuvati dalla Squadra Mobile di Messina, ieri hanno tratto in arresto due gelesi

Redazione

10 Gennaio 2020 10:28

Peritore Alessandro, pregiudicato di 28 anni, e Brasile Marco, incensurato di 49 anni, in quanto trovati in possesso di 20 chilogrammi di sostanza stupefacente del tipo marjuana. I due uomini, che viaggiavano su due auto diverse, entrambe prese a noleggio, hanno attirato l’attenzione degli investigatori della Polizia di Stato che stavano svolgendo un servizio di polizia agli sbarchi dei traghetti a Messina, nel corso del quale stavano controllando diverse autovetture. La circostanza che entrambe le auto noleggiate fossero condotte da due soggetti provenienti da Gela, che hanno concordemente riferito che si conoscevano, ha incuriosito i poliziotti che hanno proceduto alla perquisizione di ciascuno dei soggetti controllati e dei loro mezzi. Nel bagagliaio dell’auto condotta dal Brasile i poliziotti hanno trovato un trolley da viaggio contenente 20 chilogrammi di marijuana. Altre perquisizioni sono state eseguite presso le abitazioni gelesi dei due arrestati e, in casa del Brasile, sono stati sequestrati 6,5 grammi di cocaina e 96 munizioni da caccia detenute irregolarmente; mentre in casa del Peritore sono stati sequestrati 3 grammi di marijuana. Al termine delle operazioni di polizia i due arrestati per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti in concorso, sono stati condotti presso la casa circondariale di Messina a disposizione dell’A.G.

Peritore Alessandro, pregiudicato di 28 anni, e Brasile Marco, incensurato di 49 anni, in quanto trovati in possesso di 20 chilogrammi di sostanza stupefacente del tipo marjuana. I due uomini, che viaggiavano su due auto diverse, entrambe prese a noleggio, hanno attirato l’attenzione degli investigatori della Polizia di Stato che stavano svolgendo un servizio di polizia agli sbarchi dei traghetti a Messina, nel corso del quale stavano controllando diverse autovetture. La circostanza che entrambe le auto noleggiate fossero condotte da due soggetti provenienti da Gela, che hanno concordemente riferito che si conoscevano, ha incuriosito i poliziotti che hanno proceduto alla perquisizione di ciascuno dei soggetti controllati e dei loro mezzi. Nel bagagliaio dell’auto condotta dal Brasile i poliziotti hanno trovato un trolley da viaggio contenente 20 chilogrammi di marijuana. Altre perquisizioni sono state eseguite presso le abitazioni gelesi dei due arrestati e, in casa del Brasile, sono stati sequestrati 6,5 grammi di cocaina e 96 munizioni da caccia detenute irregolarmente; mentre in casa del Peritore sono stati sequestrati 3 grammi di marijuana. Al termine delle operazioni di polizia i due arrestati per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti in concorso, sono stati condotti presso la casa circondariale di Messina a disposizione dell’A.G.

News Successiva Sorpresi a rubare sabbia dall'arenile della riserva naturale del Biviere: arrestati a Gela tre vittoriesi

Seguici su

Google News

Resta sempre aggiornato

con le notizie di Seguonews

Ti potrebbero interessare