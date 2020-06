Cronaca 597

Sorpresi a gettare rifiuti in via Santo Spirito: multa da 600 euro per 9 nisseni

In tutto in città sono tate installate 4 videocamere per controllo ambientale in altrettanti siti

Redazione

30 Giugno 2020 20:27

Multa da 600 euro più spese di notifica per 9 cittadini nisseni sorpresi dalle fotocamere mentre erano intenti a disfarsi dei rifiuti in via Santo Spirito, dietro la concessionaria Pugliese. Proprio qui infatti, nonostante le numerose bonifiche, puntualmente si formano vere e proprie discariche a cielo aperto, con tutto ciò che ne concerne in termini di danno ambientali. I nove cittadini avevano abbandonato rifiuti ingombranti e di ogni tipo fuori dai cassonetti. Cosa che non è sfuggita all'occhio attento della fotocamera. In tutto in città sono state installate 4 videocamere per controllo ambientale con centralizzazione immagini presso la centrale operativa della Polizia Municipale nei seguenti siti: contrada Pescazzo nei pressi dell'abbeveratoio, al Foro Boario, in via di Santo Spirito dietro concessionaria AD Pugliese e in contrada La Spia. Gli impianti sono stati installati a cura della società Dusty e saranno gestiti dalla Polizia Municipale.



