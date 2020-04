Attualita 1213

Sommatino, Sebastiano a soli 16 anni si prende cura del fratello disabile: è tra gli "alfieri" della Repubblica

Sebastiano Mattia Indorato, è tra i 25 giovani italiani che sono stati nominati dal presidente Mattarella "alfieri" della Repubblica

Redazione

22 Aprile 2020 20:18

Tra i 25 giovani a cui il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha conferito gli attestati d’onore di Alfiere della Repubblica per essersi «distinti come costruttori di comunità, attraverso la loro testimonianza, il loro impegno, le loro azioni coraggiose e solidali» ci sono anche due ragazzi siciliani, Sebastiano Mattia Indorato 16 anni, residente a Sommatino e Maria Lucrezia Rallo 17 anni, residente a Marineo (PA).Modelli positivi di cittadinanza, altruismo e creatività il più piccoli hanno 9 anni, il più grande 19. C’è chi ha donato i propri capelli per i malati oncologici, chi si è impegnato in prima persona per la ricostruzione della propria città, sconvolta dal terremoto o da un’alluvione come nel caso di Venezia. Ma c’è anche chi si è impegnato nella lotta contro le discriminazioni e il bullismo e chi, invece, si dedica tutti i giorni al volontariato per aiutare i meno fortunati.

Sebastiano Mattia Indorato, è stato premiato «per la dedizione con la quale si impegna ad affrontare le invalidanti difficoltà familiari di salute, e in particolare la cura del fratello, per il quale ha saputo, tra l’altro, ideare preziose modifiche al dispositivo medico che rende possibile il suo trasporto». Sebastiano Maria sin da piccolo ha dovuto convivere con malattie rare e gravi che hanno colpito due membri della sua famiglia. Situazione a cui il giovane ha saputo sempre reagire con grande forza e spirito di sacrificio.



Ti potrebbero interessare