Eventi 173

Sommatino rende omaggio all'artista Stefano Caruano, tributo musicale all'insegna del jazz

L'appuntamento è per sabato 19 settembre alle 20 nella piazza Belvedere, tanto amata dall'artista

Redazione

18 Settembre 2020 16:39

Nel 2003 e nel 2004 a Sommatino, nella Piazza Belvedere, si svolse una rassegna musicale dal titolo "Belvedere & Suoni" fortemente voluta dall'artista e appassionato di musica jazz Stefano Caruano, e organizzata dall'associazione culturale Musicarte di Caltanissetta con il contributo del Comune di Sommatino.

Dopo la prematura scomparsa del febbraio scorso di Stefano Caruano, alcuni suoi amici, con il consenso della famiglia, e con il supporto del Comune e della Pro Loco di Sommatino, e dell’associazione culturale Musicarte, hanno deciso do organizzare per Sabato 19 Settembre 2020 alle ore 20 nella Piazza Belvedere di Sommatino (tanto amata da Stefano Caruano che veniva spesso ad ammirare il paesaggio del centro Sicilia che si poteva vedere da questo belvedere) un concerto tributo all’artista e appassionato di musica jazz, con l'esibizione del " Quartet For Wes", con: Fabio Sanfilippo alla chitarra, Marcello Di Dio al piano, Antonio Alaimo al basso e Antonio Petralia alla batteria. Ne dà notizia Pasquale Carlo Tornatore. L’ingresso è gratuito con mascherina e posti a sedere con distanziamento anti Covid-19, sino ad esaurimento posti. Info: 348 3206302

Nel 2003 e nel 2004 a Sommatino, nella Piazza Belvedere, si svolse una rassegna musicale dal titolo "Belvedere & Suoni" fortemente voluta dall'artista e appassionato di musica jazz Stefano Caruano, e organizzata dall'associazione culturale Musicarte di Caltanissetta con il contributo del Comune di Sommatino.

Dopo la prematura scomparsa del febbraio scorso di Stefano Caruano, alcuni suoi amici, con il consenso della famiglia, e con il supporto del Comune e della Pro Loco di Sommatino, e dell’associazione culturale Musicarte, hanno deciso do organizzare per Sabato 19 Settembre 2020 alle ore 20 nella Piazza Belvedere di Sommatino (tanto amata da Stefano Caruano che veniva spesso ad ammirare il paesaggio del centro Sicilia che si poteva vedere da questo belvedere) un concerto tributo all’artista e appassionato di musica jazz, con l'esibizione del " Quartet For Wes", con: Fabio Sanfilippo alla chitarra, Marcello Di Dio al piano, Antonio Alaimo al basso e Antonio Petralia alla batteria. Ne dà notizia Pasquale Carlo Tornatore. L’ingresso è gratuito con mascherina e posti a sedere con distanziamento anti Covid-19, sino ad esaurimento posti. Info: 348 3206302

News Successiva Sommatino, il Rotary consegna il "parco dell'inclusione": da anni era un luogo abbandonato

Seguici su

Google News

Resta sempre aggiornato

con le notizie di Seguonews

Ti potrebbero interessare