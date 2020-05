Politica 715

Sommatino, il sindaco Elisa Carbone firma ordinanza per riapertura mercato settimanale

Il tutto assicurando l'adozione delle misure organizzative, consentendo l’accesso con modalità contingentate o comunque idonee ad evitare assembramenti di persone

Redazione

14 Maggio 2020 08:05

Sommatino. Il Sindaco Elisa Carbone firma l’ordinanza per la riapertura del mercato settimanale. Basandosi sulla Circolare del DRPC Sicilia n. 13 del 6 maggio 2020, con la quale si chiarisce che è consentita la vendita dei soli generi alimentari nei mercati all’aperto, purché l’attività sia regolamentata dai Sindaci per evitare assembramenti e garantire il distanziamento interpersonale e il rispetto delle misure igieniche precauzionali, fin dal prossimo venerdì i cittadini potranno recarsi nuovamente a fare la spesa al mercato all’aperto.Il tutto assicurando l'adozione delle misure organizzative, consentendo l’accesso con modalità contingentate o comunque idonee ad evitare assembramenti di persone, nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro tra i soggetti.

A tal fine è stata predisposta una nuova collocazione degli stalli riservati ai venditori per il rispetto delle misure anticontagio ed un sistema di controllo degli accessi che consenta l’ingresso al mercato esclusivamente da viale Fontaine e da via Hegel.

“Da molte settimane siamo in contatto con gli operatori del settore che sono stati gravemente colpiti dal punto di vista economico dall’impossibilità di esercitare la propria attività di vendita nei mercati all’aperto ed abbiamo anche ricevuto molte richieste da parte dei cittadini. Per questo, dopo attente valutazioni, abbiamo deciso di riprendere, in questa seconda fase dell’emergenza, il mercato all’aperto settimanale. – dichiara il Sindaco Carbone - Grazie al lavoro dell’ufficio Suap i banchi del mercato saranno collocati in modo tale da consentire il rispetto delle norme di distanziamento.”

La riapertura del mercato settimanale del venerdì seguirà delle regole precise:i banchi saranno installati ad una distanza di almeno tre metri l’uno dall’altro; per ogni posteggio di vendita potranno essere presenti al massimo tre operatori e l’accesso all’area del mercato è consentito individualmente, fatta eccezione per la comprovata necessità di accompagnamento;

Per evitare fenomeni di affollamento il Sindaco ha previsto un ingresso all’area del mercato per un massimo di quaranta persone contemporaneamente.

Sarà obbligatorio indossare mascherine e guanti per accedere all’area del mercato.

“Abbiamo già organizzato tutto – dichiara l’assessore alle attività produttive Stefano Licata – Venerdì mattina, insieme al Dott. Elio Capraro che si occupa del Suap, al coordinatore della manutenzione Vincenzo Pirrello ed alla Polizia Municipale saremo presenti per assicurare la corretta ripresa del mercato settimanale.”

Adesso l’Amministrazione Comunale sta lavorando ad un piano di riapertura dell’intero mercato settimanale per essere già pronta in caso di novità sul fronte nazionale e regionale.



Sommatino. Il Sindaco Elisa Carbone firma l’ordinanza per la riapertura del mercato settimanale. Basandosi sulla Circolare del DRPC Sicilia n. 13 del 6 maggio 2020, con la quale si chiarisce che è consentita la vendita dei soli generi alimentari nei mercati all’aperto, purché l’attività sia regolamentata dai Sindaci per evitare assembramenti e garantire il distanziamento interpersonale e il rispetto delle misure igieniche precauzionali, fin dal prossimo venerdì i cittadini potranno recarsi nuovamente a fare la spesa al mercato all’aperto.Il tutto assicurando l'adozione delle misure organizzative, consentendo l’accesso con modalità contingentate o comunque idonee ad evitare assembramenti di persone, nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro tra i soggetti.

A tal fine è stata predisposta una nuova collocazione degli stalli riservati ai venditori per il rispetto delle misure anticontagio ed un sistema di controllo degli accessi che consenta l’ingresso al mercato esclusivamente da viale Fontaine e da via Hegel.

“Da molte settimane siamo in contatto con gli operatori del settore che sono stati gravemente colpiti dal punto di vista economico dall’impossibilità di esercitare la propria attività di vendita nei mercati all’aperto ed abbiamo anche ricevuto molte richieste da parte dei cittadini. Per questo, dopo attente valutazioni, abbiamo deciso di riprendere, in questa seconda fase dell’emergenza, il mercato all’aperto settimanale. – dichiara il Sindaco Carbone - Grazie al lavoro dell’ufficio Suap i banchi del mercato saranno collocati in modo tale da consentire il rispetto delle norme di distanziamento.”

La riapertura del mercato settimanale del venerdì seguirà delle regole precise:i banchi saranno installati ad una distanza di almeno tre metri l’uno dall’altro; per ogni posteggio di vendita potranno essere presenti al massimo tre operatori e l’accesso all’area del mercato è consentito individualmente, fatta eccezione per la comprovata necessità di accompagnamento;

Per evitare fenomeni di affollamento il Sindaco ha previsto un ingresso all’area del mercato per un massimo di quaranta persone contemporaneamente.

Sarà obbligatorio indossare mascherine e guanti per accedere all’area del mercato.

“Abbiamo già organizzato tutto – dichiara l’assessore alle attività produttive Stefano Licata – Venerdì mattina, insieme al Dott. Elio Capraro che si occupa del Suap, al coordinatore della manutenzione Vincenzo Pirrello ed alla Polizia Municipale saremo presenti per assicurare la corretta ripresa del mercato settimanale.”

Adesso l’Amministrazione Comunale sta lavorando ad un piano di riapertura dell’intero mercato settimanale per essere già pronta in caso di novità sul fronte nazionale e regionale.



News Successiva Sommatino, la consigliera comunale Castellano scrive al sindaco: "Riapriamo il parco a persone con autismo e altre disabilità"

Seguici su

Google News

Resta sempre aggiornato

con le notizie di Seguonews

Ti potrebbero interessare