Cronaca 16061

Sommatino, bimbo di 10 anni sta per essere investito da un'auto ma il padre lo salva e viene travolto dalla macchina

Il padre ha riportato diverse fratture in varie parti del corpo. Il piccolo è stato ricoverato in neurochirurgia

Redazione

19 Maggio 2019 14:18

Gesto eroico a Sommatino da parte di un padre che per salvare il figlioletto di 10 anni, che stava per essere investito, non ha esitato un attimo a lanciarsi e a spingerlo per evitare l’urto. Il padre però, un uomo di 35 anni, nell’urto con la macchina, ha riportato diverse fratture in varie parti del corpo. L’uomo è stato soccorso dagli operatori del 118 intervenuti con un elisoccorso. Adesso è ricoverato al Sant’Elia di Caltanissetta. Il bimbo, rimasto ferito, è stato portato al pronto soccorso per essere sottoposto ad accertamenti per poi essere ricoverato in Neurochirurgia. Foto Seguo News

