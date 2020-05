Attualita 212

Sommatino, il consigliere Capostagno: "Bancomat postale obsoleto. Va sostituito con uno sportello automatico"

Il consigliere comunale dell'Udc sostiene che è inconcepibile che nel 2020 e soprattutto in un periodo dove la distanza è sinonimo di sicurezza si debbano fare lunghe code per l'accesso allo sportello

02 Maggio 2020

Il Consigliere Comunale dell’Udc Italia a Sommatino, Ugo Capostagno, ha inviato una richiesta ufficiale a Poste Italiane per la sostituzione del Bancomat, ormai obsoleto, dell’Ufficio Postale di Sommatino. La nota, inviata alla sede centrale di Roma ed agli Uffici Direzionali di Caltanissetta e Sommatino, chiede l’immediata sostituzione con uno sportello automatico più veloce ed innovativo al fine di evitare le lunghe code e gli assembramenti che in questo periodo si dovrebbero per altro evitare per ragioni di sicurezza.“ E’ inconcepibile che nel 2020 e soprattutto in un periodo dove la distanza è sinonimo di sicurezza si debbano fare lunghe code per l’accesso allo Sportello ed al Contante – trasmette il Consigliere dell’Udc - Come già avvenuto nei Paesi limitrofi, la sostituzione dello Sportello diventa necessaria per non creare filiali di serie A e filiali di serie B e, soprattutto, andare incontro ai bisogni dei cittadini evitando disagio alla collettività, visto anche l’aumento dei flussi dovuti alle nuove disposizioni del Governo ed alla distribuzione del Reddito di Cittadinanza”



