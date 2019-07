Politica 497

Sommatino, Gianluca Infuso (Fi): "Creare un albo per i cittadini che vogliono fare volontariato"

Nota del commissario cittadino di Forza Italia di Sommatino, Gianluca Infuso, che di seguito pubblichiamo

Redazione

02 Luglio 2019 17:48

Al fine di sensibilizzare anche l’opinione pubblica sui fruitori del reddito di cittadinanza si propone all’amministrazione comunale di Sommatino di utilizzare i percettori in attività di pubblica utilità, tale iniziativa già avviata in molti comuni, servirebbe a rafforzare il senso di appartenenza alla comunità e darebbe senso ad una misura di contrasto alla povertà non avviata.Altresì, si propone di creare un albo per i cittadini che intendono svolgere attività di volontariato, al fine di migliorare la vivibilità del nostro territorio con opere varie individuate dall’amministrazione e utili sotto ogni profilo.

Occorre cambiare mentalità e coinvolgere attivamente la cittadinanza, quella del volontariato civico è una grande opportunità di rendere partecipe il cittadino in maniera gratuita in attività di pubblica utilità e di cura della città, tramite riqualificazione di aree degradate e miglioramento di altre, oltre a ciò, più è partecipata la cura e gestione dei luoghi pubblici, più si diffonde il senso civico e la cultura della responsabilità.

Confidiamo nella sensibilità dell’amministrazione e nel buonsenso di tanti cittadini ad avviare questo progetto di servizio e di crescita per la nostra amata Sommatino.



