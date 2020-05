Politica 100

Sommatino, Fabio Castellino è il nuovo segretario cittadino del Partito Democratico

Il neo segretario cittadino del Pd ha inteso ringraziare gli iscritti per la fiducia unanime riposta sulla sua persona

Redazione

27 Maggio 2020 08:57

Il circolo cittadino del Partito Democratico ha eletto il suo nuovo segretario cittadino. Si tratta di Fabio Castellino. Il neo segretario è succeduto al sindaco Elisa Carbone. Proprio il primo cittadino, commentando l’avvenuta elezione, ha sottolineato: “Lascio la guida del Circolo del Partito Democratico di Sommatino dopo aver ricoperto il ruolo di Segretario per dieci anni. Sono stati anni intensi e ricchi di esperienze. Ed in tutto questo tempo il PD di Sommatino non ha mai smesso di essere una realtà sempre presente sul territorio. Ringrazio tutti gli iscritti che mi hanno accompagnato in questo lungo percorso ed auguro un buon lavoro al neo eletto Segretario Fabio Castellino ed alla segreteria.” Fabio Castellino, che è stato eletto all’unanimità, vanta una carriera politica che lo ha visto per due volte ricoprire la carica di consigliere comunale di maggioranza. La prima volta dal 2008 al 2012; la seconda, nella legislatura attuale nella quale ricopre anche il ruolo di capogruppo de “Il Paese che Sarà” la cui lista ha sostenuto il sindaco attuale alle ultime elezioni amministrative dandole un importante contributo per la vittoria finale. Il neo segretario cittadino del Pd ha inteso ringraziare gli iscritti per la fiducia unanime riposta sulla sua persona evidenziando come l’impegno ed il lavoro costante portato avanti in questi anni a livello politico costituirà un termine di continuità rispetto al suo nuovo impegno in veste di neo segretario del Pd, dicendosi altresì disponibile al dialogo e al confronto politico per costruire percorsi quanto più possibile condivisi per il bene della comunità sommatinese. Con il neo segretario del circolo sommatinese del Pd s’è anche complimentato il segretario regionale del Pd Anthony Barbagallo. Il circolo cittadino tornerà a riunirsi quanto prima per definire il nuovo direttivo che dovrà affiancare il segretario Castellino e il vice segretario Giovanni Virone.

