Sommatino, acqua: in settimana al via la sostituzione dei vecchi contatori. Interventi completati a Delia

In questa fase saranno sostituiti circa 2.300 contatori, tutti apparecchi con più di dieci anni di vita

19 Febbraio 2020 15:15

Prendono il via in settimana gli interventi per la sostituzione massiva dei contatori nel comune di Sommatino (ID 130). In questa fase saranno sostituiti circa 2.300 contatori, tutti apparecchi con più di dieci anni di vita. L’intervento – interamente realizzato con fondi propri del Gestore - rientra nel Piano delle azioni che Caltaqua, sta compiendo nell’ambito di un progetto di più ampio respiro che, in varie fasi, sta riguardando l’intero territorio provinciale per riuscire a garantire un servizio idrico integrato sempre di più all’altezza delle sue legittime esigenze. La sostituzione dei contatori verrà completata nell’arco di circa un mese.

Intanto sono stati ultimati gli interventi, avviati lo scorso mese di gennaio, per la sostituzione di circa 1.500 contatori nel Comune di Delia.



