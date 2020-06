Cronaca 591

Sommatino, abbandonano rifiuti lungo una strada provinciale: dovranno pagare una sanzione da 600 euro

I carabinieri hanno identificato due persone, residenti a Sommatino. L'attività rientra nell'ambito della tutela ambientale

Redazione

24 Giugno 2020 09:17

Nell’ambito di servizi di controllo del territorio e nello specifico di quelli mirati alla tutela ambientale, all’individuazione e rimozione delle cosiddette microdiscariche e al contrasto del degrado, personale della Stazione CC di Sommatino, a seguito di accertamenti, nella giornata di ieri identificava due persone residenti in quel comune, resesi responsabili di abbandono di rifiuti in quella C.da Corvaia - SP 175. Le stesse venivano sanzionate ai sensi dell’art. 192 c. 1 e 255 c. 1 DLGS 152 del 03.04.2006, che prevede una sanzione ammnistrativa da €300 a € 3.000,00, contestando, nello specifico, la sanzione di € 600,00 (il doppio del minimo).

