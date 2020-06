Salute 435

Solo 4 persone su 100 decedute per coronavirus: Sicilia penultima in Italia per tasso di mortalità

La Sicilia è al penultimo posto in Italia per tasso di mortalità nei primi quattro mesi di quest’anno a causa del Covid-19

Redazione

05 Giugno 2020 21:06

La Sicilia è al penultimo posto in Italia per tasso di mortalità. In fondo c'è la Basilicata.Su 16.795 decessi, il 4,2% è stato dovuto al virus. Il dato emerge dal rapporto dell’Istat di ieri, sulla base del registro di sorveglianza Covid-19 dell’Istituto superiore di sanità. Il campione analizzato si riferisce all’83,3% dei comuni siciliani e all’87,9% della popolazione residente.

Le due regioni, tra le altre cose, hanno registrato numeri molto incoraggianti negli ultimi giorni. In Sicilia, nelle ultime 48 ore, non ci sono stati nuovi positivi. È la prima volta in assoluto che succede da quando è iniziata l'epidemia, dai primi giorni di marzo. Un dato ancora più incoraggiante per il fatto che stavolta di tamponi ne sono stati fatti quasi 3000, e nessuno di questi aveva contratto il Covid-19. Cresce sempre il numero dei guariti.

La Basilicata, invece, nel nono giorno consecutivo senza nuovi contagi da coronavirus, fa registrare un altro zero: quello delle persone ricoverate. Lo ha reso noto la task force regionale, specificando che ieri i tamponi analizzati sono stati 389, tutti negativi, e che i casi di contagio confermati in regione sono 16.



La Sicilia è al penultimo posto in Italia per tasso di mortalità. In fondo c'è la Basilicata.Su 16.795 decessi, il 4,2% è stato dovuto al virus. Il dato emerge dal rapporto dell’Istat di ieri, sulla base del registro di sorveglianza Covid-19 dell’Istituto superiore di sanità. Il campione analizzato si riferisce all’83,3% dei comuni siciliani e all’87,9% della popolazione residente.

Le due regioni, tra le altre cose, hanno registrato numeri molto incoraggianti negli ultimi giorni. In Sicilia, nelle ultime 48 ore, non ci sono stati nuovi positivi. È la prima volta in assoluto che succede da quando è iniziata l'epidemia, dai primi giorni di marzo. Un dato ancora più incoraggiante per il fatto che stavolta di tamponi ne sono stati fatti quasi 3000, e nessuno di questi aveva contratto il Covid-19. Cresce sempre il numero dei guariti.

La Basilicata, invece, nel nono giorno consecutivo senza nuovi contagi da coronavirus, fa registrare un altro zero: quello delle persone ricoverate. Lo ha reso noto la task force regionale, specificando che ieri i tamponi analizzati sono stati 389, tutti negativi, e che i casi di contagio confermati in regione sono 16.



News Successiva Fase 3, misure meno stringenti per chi pratica sport: si torna gradualmente alla normalità

Seguici su

Google News

Resta sempre aggiornato

con le notizie di Seguonews

Ti potrebbero interessare