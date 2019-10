Sport 35

Sollevamento Pesi, trionfa la nissena Alessandra Pagliaro: conquista tre volte l'oro

L'atleta 22enne, vincitrice del concorso per l'accesso al Gs Fiamme Rosse dei Vigili del fuoco, regala grandi soddisfazioni

Redazione

20 Ottobre 2019 16:29

Ai Campionati Europei Juniores e Under 23 di Sollevamento Pesi, in corso a Bucarest, l'azzurra Alessandra Pagliaro centra tre volte l'oro nella categoria 45 kg: nello slancio 85 kg, nello strappo 66 kg e nel totale 151 kg. L'atleta 22enne, vincitrice nel concorso per l'accesso al Gs Fiamme Rosse dei Vigili del fuoco nella pesistica (prossimamente alle prese con il corso di formazione) regala quindi grandi soddisfazioni alla Nazionale azzurra con questo prestigioso en plein continentale.

