Gela, il Rotaract Club promuove il "Carrello sospeso": la spesa verrà donata alla Piccola Casa della Misericordia

L'iniziativa si terrà domani (sabato 19 dicembre) e domenica. Nel giorno dell'Epifania invece, verranno omaggiati i residenti delle Case Famiglia

Redazione

18 Dicembre 2020 11:04

Come di consueto, anche questo Dicembre rappresenta per il Rotaract Club di Gela un’occasione per aiutare le periferie sociali della città. Per il terzo anno sociale consecutivo, infatti, il club service propone una serie di attività volte a dare un messaggio di speranza e di conforto in questi tempi così difficili. Il Natale rappresenta un momento in cui diventa ancora più forte e sentita l’esigenza di stare vicino al prossimo, di fare del bene e di rendere significativo il verbo aiutare nella sua accezione più umana. Raggiungere le periferie sociali non diventa solo un obbligo morale, ma un gesto di solidarietà e di vicinanza verso i propri concittadini. Sebbene il periodo non permetta di replicare tutte le attività organizzate negli anni precedenti durante il “Dicembre di Solidarietà”, il club ha voluto partecipare organizzando un’attività di raccolta alimentare destinata alla Piccola Casa della Misericordia di Gela, grazie anche alla generosa adesione da parte del supermercato TODIS che come ogni anno accoglie con entusiasmo tale iniziativa. L’attività “Carrello Sospeso” sarà svolta nelle giornate di Sabato 19 e Domenica 20 Dicembre. Inoltre, il club, nel giorno dell’Epifania, omaggerà i residenti di alcune delle Case Famiglia della città con delle calze della Befana. Un piccolo gesto per donare un momento di gioia a tutti quei bambini che vivono in tali situazioni. Si invita tutta la cittadinanza a partecipare all’iniziativa per rendere tutti insieme vivo e significativo questo periodo di festa. Il vicepresidente del Rotaract Club di Gela Roberta Maria Pia Rizzo

