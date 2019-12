Salute 263

Solfiti oltre i limiti nelle code di mazzancolle tropicali Luna Nera: nuovo richiamo dal ministero

Se consumate, ci potrebbero essere delle ripercussioni sulla salute dei consumatori. Vengono aggiunti per rallentare il processo di annerimento

Redazione

27 Dicembre 2019 16:21

Il ministero della Salute ha diffuso l’avviso di richiamo di un lotto di code di mazzancole tropicali 36/40 del brand Luna Nera per la presenza di solfiti oltre i limiti di legge. Il prodotto interessato con il numero di lotto 1909413-0 con scadenza fine aprile 2021. Il richiamo interessa vari punti vendita della rete delle catene di supermercati e non. A produrli è la Proexpo, Processadora y Esportadora de Mariscos S.A in Ecuador, Km 23.5 Via a La Costa Guayaquil Ecuador. I solfiti sono additivi che hanno una duplice funzione: sono conservanti perchè rallentano la moltiplicazione di talune specie di microrganismi e sono anche antiossidanti; la normativa vigente ne ammette l'utilizzo in determinati alimenti e a determinate dosi massime. Nei crostacei i solfiti vengono aggiunti per rallentare il processo di annerimento che ne abbassa inevitabilmente il valore commerciale. A scopo precauzionale, Giovanni D'Agata, presidente dello Sportello dei Diritti, raccomanda alle persone allergiche ai solfiti di non consumare il prodotto con il numero di lotto segnalato e di restituirlo al punto vendita d’acquisto, dove sarà rimborsato. Infatti è stato stimato che circa l' 1% della popolazione è sensibile ai solfiti e la sensibilità porta a sintomi abbastanza gravi come difficoltà respiratoria, fiato corto, asma, tosse. Inoltre, si possono manifestare altre sindromi più o meno gravi, ad esempio: orticaria, nausea, dolore al petto, rossore al volto, tipico di quando si beve un bicchiere di vino contenente una quantità eccessiva di solfiti.

Il ministero della Salute ha diffuso l’avviso di richiamo di un lotto di code di mazzancole tropicali 36/40 del brand Luna Nera per la presenza di solfiti oltre i limiti di legge. Il prodotto interessato con il numero di lotto 1909413-0 con scadenza fine aprile 2021. Il richiamo interessa vari punti vendita della rete delle catene di supermercati e non. A produrli è la Proexpo, Processadora y Esportadora de Mariscos S.A in Ecuador, Km 23.5 Via a La Costa Guayaquil Ecuador. I solfiti sono additivi che hanno una duplice funzione: sono conservanti perchè rallentano la moltiplicazione di talune specie di microrganismi e sono anche antiossidanti; la normativa vigente ne ammette l'utilizzo in determinati alimenti e a determinate dosi massime. Nei crostacei i solfiti vengono aggiunti per rallentare il processo di annerimento che ne abbassa inevitabilmente il valore commerciale. A scopo precauzionale, Giovanni D'Agata, presidente dello Sportello dei Diritti, raccomanda alle persone allergiche ai solfiti di non consumare il prodotto con il numero di lotto segnalato e di restituirlo al punto vendita d’acquisto, dove sarà rimborsato. Infatti è stato stimato che circa l' 1% della popolazione è sensibile ai solfiti e la sensibilità porta a sintomi abbastanza gravi come difficoltà respiratoria, fiato corto, asma, tosse. Inoltre, si possono manifestare altre sindromi più o meno gravi, ad esempio: orticaria, nausea, dolore al petto, rossore al volto, tipico di quando si beve un bicchiere di vino contenente una quantità eccessiva di solfiti.

Quarantasette infermieri neolaureati firmano il contratto con l'Asp di Caltanissetta

News Successiva Emergenza idrica senza fine nel nisseno: ancora un guasto lungo la condotta. Undici comuni senz'acqua

Seguici su

Google News

Resta sempre aggiornato

con le notizie di Seguonews

Ti potrebbero interessare