Sold Out a Gela per Prometheus. Fervono i preparativi per inaugurare il teatro di Villa Greca

L'appuntamento con la tragedia di Eschilo e l'apertura del teatro, donato alla città da un imprenditore gelese, è per domenica 18 agosto

12 Agosto 2019 15:56

C’è grande attesa in Sicilia per l’inaugurazione del Teatro Villa Greca di Gela che sarà celebrata il 18 Agosto prossimo con la rappresentazione della Tragedia di Eschilo Prometheus per la regia di Daniele Salvo; l’evento si candida ad essere il più importante appuntamento di questa estate 2019. Una serata storica da non perdere dunque e i siciliani lo hanno compreso pienamente, restituendo all’organizzazione di Kroma Production con la collaborazione della Pro Loco Gela, un grandioso feedback rappresentato da un sold out raggiunto in poco più di sole due settimane. Un risultato che parla chiaro: Gela e la Sicilia chiedono eventi culturali di alto spessore e rispondono magnificamente quando accade che un privato, l’imprenditore Luigi Greca, decida di realizzare un teatro all’interno di una sua proprietà e renderlo fruibile a tutti. Tra i protagonisti della tragedia del drammaturgo che a Gela visse i suoi ultimi anni di vita, ci sarà sicuramente l’effetto scenico della natura che con il suo tramonto sul mare di struggente bellezza, donerà un valore aggiunto all’evento che proprio al calar del sole andrà in scena come tradizione del teatro classico richiede. Prometheus porta per la regia, la firma più prestigiosa del teatro classico nel panorama europeo, quella di Daniele Salvo che nel 2017 andò in scena su iniziativa di Michele di Dio associazione culturale DIDE e della Pro Loco Gela, con Dionysus, tratto da le Baccanti di Euripide, nell’incantevole scenario delle Mura Timoleontee di Caposoprano.

