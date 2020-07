Eventi 495

"Sogno d'Estate", la cantautrice nissena Cristina Gangi ritorna sulle scene. Presto il suo brano sarà sui digital store musicali

Il ritorno sulle scene musicali di Cristina Gangi, riparte dalla voglia di immergersi nella stagione più frizzante dell’anno, tuffarsi in acqua aspettando il calar del sole

Redazione

28 Luglio 2020 17:14

Un inno alla gioia, una celebrazione musicale alla rinascita che splende sotto i raggi del sole estivo e che grazie alle parole del cuore allontana le ansie di un momento difficile. “Sogno d’estate”, il brano scritto dalla giovane cantante nissena Cristina Gangi nei mesi del lockdown, dal 31 luglio sarà lanciato sui principali digital store musicali in versione audio e successivamente disponibile in videoclip.Il ritorno sulle scene musicali di Cristina Gangi, riparte dalla voglia di immergersi nella stagione più frizzante dell’anno, tuffarsi in acqua aspettando il calar del sole all’orizzonte per emozionarsi all’infinito. Cristina, con il suo sound e il ritmo delle parole, ci racconta un’estate sorprendente, suadente e travolgente in cui sbocciano amori, nascono nuove amicizie, la spensieratezza prende il sopravvento e si lascia trascinare dalla musica che risuona in ogni luogo, nelle piazze e nelle spiagge.

Sta tutta qui la poetica della canzone “Sogno d’estate” che Cristina Gangi, sulla scia dell’hashtag #iocomprosiciliano, ha composto insieme a Massimo Pepe, autore delle musiche e produttore, con la supervisione di Jo Corbo nella veste di Producer ,etichetta discografica LUNA ROCK ,che ha creduto in questo progetto musicale e investito nel talento della giovane cantautrice nissena. Nei prossimi giorni la clip audio di Sogno d’estate debutterà nei principali store musicali Spotify, iTunes, Tidal e Google Play, dove sarà lanciato anche il videoclip indipendente curato e prodotto dal regista Massimo Mastrosimone, ambientato in diverse location del capoluogo nisseno e nell’agrigentino.



I colori e gli odori di questa estate sono per Cristina Gangi una continua fonte di ispirazione per le sue canzoni, tant’è che la giovane cantautrice è già al lavoro su altri entusiasmanti progetti musicali.





