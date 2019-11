Attualita 711

Da Gela ad "Amici", Sofia Di Benedetto approda nella nota trasmissione di Maria De Filippi

Da anni coltiva la sua passione per la danza e dopo varie selezioni, Sofia è riuscita ad essere tra i concorrenti della 19esima edizione

Redazione

17 Novembre 2019 10:01

C’è anche la gelese Sofia Di Benedetto fra i 17 concorrenti di Amici, la fortunata trasmissione condotta da Maria De Filippi e in onda il sabato sera su Canale 5. Sofia da anni coltiva la sua passione per il ballo e dopo varie selezioni, è riuscita ad approdare alla diciannovesima edizione della nota trasmissione che continua a sfornare talenti. I 17 ragazzi, suddivisi nelle sezioni canto e ballo,saranno accompagnati nel loro percorso in tv dai riconfermati docenti (oltre la Celentano e Zerbi) Timor Steffens, Veronica Peparini, Stash e, al suo esordio nel ruolo dietro la cattedra, anche dall‘ex fidanzata di “Temptation Island Vip”, conduttrice e speaker radiofonica, Anna Pettinelli, che ha preso posto dietro il bancone ricevendo il benvenuto della padrona di casa, Maria De Filippi.

