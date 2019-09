Eventi 523

"Social Media Marketing", a Caltanissetta due giorni di formazione sul digital marketing per liberi professionisti e piccoli imprenditori

Obiettivo del corso è trasmettere gli elementi necessari per pianificare correttamente la comunicazione del proprio business online

Redazione

20 Settembre 2019 21:16

Digital Mindset, in collaborazione con AlterErgo Factory organizza un workshop dal titolo “Social Media Marketing”. Una due giorni di formazione presso la Street Factory Eclettica, in via Rochester, dedicata a liberi professionisti e piccoli imprenditori che impareranno a promuovere al meglio la loro attività sui social media.

Il workshop, della durata di 10 ore complessive, approfondirà le tematiche inerenti al digital marketing con focus pratici, dedicati a Facebook e Instagram.

Obiettivo del corso è trasmettere gli elementi necessari per pianificare correttamente la comunicazione del proprio business online: dall'analisi del mercato e della concorrenza, fino alla strategia di comunicazione.

I partecipanti impareranno a:





Valutare il proprio mercato di riferimento



Conoscere i potenziali clienti



Pianificare e realizzare una strategia di social media marketing



Misurare l’efficacia del proprio piano di comunicazione



I docenti del corso (nella foto) sono tutti made in AlterErgo Factory, agenzia nissena di Marketing e Comunicazione: Laura Gruttadauria (Founder e Digital Strategist), Adele Loguasto e Federica Caruana (copywriter e social media manager).



L'iniziativa, invece, è stata promossa da Alessandro Miccichè, che per l’Associazione Digital Mindset cura la realizzazione di workshop formativi dedicati allo sviluppo delle competenze professionali e si occupa della promozione della cultura digitale nei contesti organizzativi.

L’appuntamento è per il weekend del 12 e 13 Ottobre 2019, l’iscrizione è obbligatoria.

Sabato 12 Ottobre, dalle 10:00 alle 13:00 e dalle 15:00 alle 18:00 - Domenica 13 Ottobre dalle 15:00 alle 19:00.

Per iscrizioni e ulteriori informazioni:

tel.: +39 338 3228655 (Alessandro Micciché )

mailto: digitalmindset4.0@gmail.com



