Smim Impianti di Gela e Msa di Serradifalco, lavoratori senza stipendio per i ritardi nell'invio di un modulo

E' quanto afferma la Cgil che denuncia i ritardi legati all'invio di un modulo da parte dei commissari che amministrano le rispettive aziende

Redazione

10 Ottobre 2020 12:31

La FIOM CGIL di Caltanissetta e la CGIL provinciale dopo aver incontrato i lavoratori di alcune aziende (Smim Impianti ed Msa) della Provincia di Caltanissetta che in questi anni sono stati posti in Cigs (cassa integrazione guadagni straordinaria) , causa chiusura azienda o ciclo produttivo . Stiamo seguendo questi lavoratori da molti anni, sono decine e più del 50% distanti dal pensionamento.

Loro insieme alle proprie famiglie sono in enorme difficoltà non solo a causa Covid - 19 o per aver perso il proprio posto di lavoro ,ma anche per i ritardi dovuti nella trasmissione degli sr41 (un modello semplice da compilare e trasmettere) da parte dei Commissari responsabili delle aziende dalle quali i medesimi sono stati per decenni alle dipendenze, il tutto va inviato telematicamente all’INPS e non abbiamo smesso di credere che i commissari non trovano il tempo necessario!!

Non sono tollerabili ulteriori attese , oltre a quelle già lunghe per la pubblicazione dei decreti , cosa che dovrebbe essere automatica e non dopo innumerevoli interlocuzioni .

Le famiglie non percepiscono reddito da 5 mesi ed è il caso dei lavoratori della Smim impianti spa e della Msa di Serradifalco. Scriveremo al prefetto e chiederemo il suo intervento perché è sempre stata vicina alle problematiche dei lavoratori.

Non escluderemo azioni di proteste ;non si può più aspettare perchè in gioco la stabilità economica di molte famiglie . E' quanto affermano il segretario generale Fiom Cgil Orazio Gauci e il segretario generale provinciale Cgil Ignazio Giudice.



