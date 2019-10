Sport 64

Slalom Roccella - San Cataldo, domani le verifiche: 74 gli iscritti alla sfida automobilistica

La kermesse automobilistica accenderà il semaforo verde ed i motori domenica 13 ottobre, alle 9 con la prima delle tre manche cronometrate

Redazione

11 Ottobre 2019 17:15

Sono 74 gli iscritti al 2° Slalom Roccella-San Cataldo, nell’imminenza del suo svolgimento, domani, sabato 12 e dopodomani, domenica 13 ottobre. La sfida automobilistica tra i birilli, a cui è dedicato quest’anno il Trofeo in memoria di Onofrio Giancani (uno tra i più apprezzati pionieri nisseni dell’automobilismo, scomparso a fine luglio scorso), ha avuto assegnata da AciSport la validità per la Coppa Slalom 5a zona (qui nel Nisseno approdata alla sua 10a tappa) e per il Campionato siciliano di specialità zona 2 a coefficiente 1,5 (alla 17a prova stagionale). Lo Slalom Roccella-San Cataldo Trofeo “Onofrio Giancani” 2019 è destinato ad entrare nel vivo domani, nel pomeriggio, con le canoniche verifiche tecnico-sportive per i 74 concorrenti e per le rispettive vetture, previste dalle 15.00 alle 19.00 nei locali dell’Oratorio Maria Santissima delle Grazie, in contrada Roccella (a poche centinaia di metri dal tracciato di gara) e nel piazzale della “G.F.G. Noleggi”, sempre in contrada Roccella-Cusatino, nei pressi del già citato Oratorio Maria Santissima delle Grazie deputato da parte degli organizzatori ad ospitare “contestualmente” la cerimonia di premiazione per tutti i vincitori, prevista a fine gara, domenica, ad apertura di parco chiuso.

La kermesse automobilistica accenderà il semaforo verde ed i motori domenica 13 ottobre, alle 9.00, con la prima delle tre manche cronometrate previste dal regolamento, con coordinamento generale affidato al direttore di gara Michele Vecchio, questi assistito a sua volta dal direttore di gara aggiunto, il messinese Maurizio Ambrogio. Il tracciato, annunciato come assai tecnico e selettivo e rallentato da tredici postazioni di birilli, misura 2,860 km ed è ricavato lungo la strada statale 122, tra contrada Roccella e l’abitato di San Cataldo, dal km 51+890 al km 54+750. Il nastro d’asfalto interessato dalla corsa sarà chiuso al transito sin dalle 7.00 di domenica.



