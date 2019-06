Sport 248

Slalom del Vallone a Milena, si corre l'8 e il 9 giugno: ottimo riscontro di iscrizioni

La competizione è organizzata dall'associazione nissena Passione & Sport in collaborazione con l'Automobile Club Caltanissetta ed il patrocinio del Comune di Milena

Redazione

04 Giugno 2019 15:49

Elenco iscritti in via di approvazione definitiva per il 2° Slalom del Vallone, la competizione organizzata da Sport & Passione che si svolgerà a Milena in provincia di Caltanisetta nei giorni 8 e 9 giugno. La gara valida quale 5° round di Campionato Siciliano è arricchita dal coefficiente di moltiplicazione del punteggio di 1,2, ha il patrocinio del Comune di Milena e la collaborazione dell’Automobile Club Caltanissetta.La data dell’8 e 9 giugno è inserita in calendario dopo che il meteo ha causato lo slittamento della gara, un rinvio che comunque si è rivelato un’opportunità visto il congruo numero i scirizioni pervenute, che garantiscono un alto spettacolo agonistico sul tracciato interamente ricavato nei dintorni dell’abitato di Milena e e si sviluppa ancora sul confermato selettivo percorso di 2,890 km ricavato lungo una parte della strada provinciale 24, alle porte del piccolo comune nisseno. Tredici le postazioni di rallentamento per i concorrenti, con una distanza tra le barriere di birilli ciascuna di 12 metri. Il 2° Slalom del Vallone (al quale anche quest’anno è abbinato il Trofeo in memoria di Alfredo Cordaro), appuntamento sportivo voluto fortemente dal caratteristico comune e dall’entusiasta gruppo di appassionati locali capitanati da Michelangelo Schillaci. Determinante la partecipazione di numerosi operatori commerciali di Milena e del vicinato, i quali hanno ancora una volta creduto nell’efficacia dell’iniziativa.



