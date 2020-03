Cronaca 4651

Situazione coronavirus a Caltanissetta: il punto del direttore di Seguo News Rita Cinardi

Facciamo il punto sulla situazione dei casi a trattati dall'Asp di Caltanissetta, in ospedale e a domicilio

Redazione

18 Marzo 2020 14:30

Sono tre i bollettini che quotidianamente vengono pubbicati dal nostro giornale per aggiornare i cittadini e fare il punto sulla situazione coronavirus. Il primo è quello della Regione Sicilia, che arriva ogni giorno in tarda mattinata, segue poi quello della Protezione Civile, che ogni giorno alle 18 ci dà i dati che riguardano tutta Italia e infine, ogni sera viene pubblicato il bollettino relativo all'Asp di Caltanissetta. Un bombardamento di notizie, per forza di cose non allineate tra loro, visti gli orari in cui i vari bollettini vengono dati, poiché ognuna di queste autorità si è data delle regole diverse. Una differenza che ci impone dunque di fare, periodicamente, il punto per contribuire a informare con maggiore chiarezza i cittadini nisseni. Posto ora nella mappa diffusa dalla Regione si parla di 6 casi a Caltanissetta. I sei casi riguardano: una persona deceduta (il biologo di Caltanissetta di 52 anni); quattro persone ricoverate, di cui tre in Malattie Infettive (la paziente di Sciacca e due pazienti di San Cataldo) e uno in Terapia Intensiva (che arriva da Licata); infine un sesto paziente, nisseno, in isolamento domiciliare, che continuerà a curarsi a casa poiché manifesta sintomi lievi. Questa sera arriverà un nuovo bollettino dell'Asp di Caltanissetta che potrebbe aggiornarci sui nuovi tamponi effettuati e quindi potremmo avere un incremento dei dati. Diverse decine di tamponi in questi giorni hanno avuto esito negativo. E' chiaro che in questo momento sono diverse le persone a cui viene eseguito un tampone, a domicilio o al pronto soccorso infettivologico, ma sono necessari i tempi per la loro analisi. La redazione di Seguo News, tuttavia continuerà a tenervi sempre aggiornati. Prossimo appuntamento oggi pomeriggio, poco dopo le 18, con i dati della protezione civile e questa sera con i nuovi dati forniti dall'Asp di Caltanissetta. Rita Cinardi

Sono tre i bollettini che quotidianamente vengono pubbicati dal nostro giornale per aggiornare i cittadini e fare il punto sulla situazione coronavirus. Il primo è quello della Regione Sicilia, che arriva ogni giorno in tarda mattinata, segue poi quello della Protezione Civile, che ogni giorno alle 18 ci dà i dati che riguardano tutta Italia e infine, ogni sera viene pubblicato il bollettino relativo all'Asp di Caltanissetta. Un bombardamento di notizie, per forza di cose non allineate tra loro, visti gli orari in cui i vari bollettini vengono dati, poiché ognuna di queste autorità si è data delle regole diverse. Una differenza che ci impone dunque di fare, periodicamente, il punto per contribuire a informare con maggiore chiarezza i cittadini nisseni. Posto ora nella mappa diffusa dalla Regione si parla di 6 casi a Caltanissetta. I sei casi riguardano: una persona deceduta (il biologo di Caltanissetta di 52 anni); quattro persone ricoverate, di cui tre in Malattie Infettive (la paziente di Sciacca e due pazienti di San Cataldo) e uno in Terapia Intensiva (che arriva da Licata); infine un sesto paziente, nisseno, in isolamento domiciliare, che continuerà a curarsi a casa poiché manifesta sintomi lievi. Questa sera arriverà un nuovo bollettino dell'Asp di Caltanissetta che potrebbe aggiornarci sui nuovi tamponi effettuati e quindi potremmo avere un incremento dei dati. Diverse decine di tamponi in questi giorni hanno avuto esito negativo. E' chiaro che in questo momento sono diverse le persone a cui viene eseguito un tampone, a domicilio o al pronto soccorso infettivologico, ma sono necessari i tempi per la loro analisi. La redazione di Seguo News, tuttavia continuerà a tenervi sempre aggiornati. Prossimo appuntamento oggi pomeriggio, poco dopo le 18, con i dati della protezione civile e questa sera con i nuovi dati forniti dall'Asp di Caltanissetta. Rita Cinardi

Caltanissetta, troppa gente in giro: denunciate 287 persone e sanzionati 30 esercizi commerciali

News Successiva Coronavirus, il presidente Musumeci autorizza rientro di 300 siciliani da Malta

Seguici su

Google News

Resta sempre aggiornato

con le notizie di Seguonews

Ti potrebbero interessare