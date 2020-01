Politica 460

Sit-in della Lega Caltanissetta in piazza contro aumento della Tari, Battello: "Questo è il premio per aver fatto la differenziata?"

La manifestazione è prevista per oggi pomeriggio alle 18. Prima il volantinaggio per le vie del centro

11 Gennaio 2020 17:37

Sabato 11 gennaio alle ore 18.00 La lega Caltanissetta scende in piazza per protestare contro l’aumento della Tari messa in atto dal Sindaco Gambino con la delibera della Giunta Comunale del 31 dicembre 2019 .Per stare al fianco dei cittadini nisseni - dichiara Patrizia Battello Coordinatrice Cittadino della Lega a Caltanissetta - abbiamo deciso di dare vita ad un sit in in Corso Vittorio Emanuele e raccogliere i malumori degli abitanti di Caltanissetta che vorranno protestare contro questi aumenti e ci daremo da fare a raccogliere le firme per dire no aumento Tari #STOPAUMENTOTARI. "Il sit in è stato preceduto da un volantinaggio fra le vie del centro storico - ha detto Patrizia Battello - per protestare contro l'aumento della Tari. Raccoglieremo le firme delusi e amareggiati da questa giunta comunale. Nonostante le file alle isole ecologiche per la raccolta differenziata abbiamo ottenuto di contro questo aumento della Tari. Vi aspettiamo dunque numerosi".

