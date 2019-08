Salute 146

Sit - in a Gela per chiedere un centro diurno per autistici, presente anche la Cgil

Oggi alle 14, anche il sarà all'incontro indetto dai vertici dell'Asp per affrontare le problematiche che riguardano i soggetti affetti da disabilità

Redazione

01 Agosto 2019 12:45

Anche la Cgil, rappresentata dal segretario generale Ignazio Giudice, ha preso parte alla manifestazione indetta dalla consulta delle associazioni gelesi per la disabilità. Non è la prima volta che coloro che devono ricevere il doveroso diritto alla cura, all’assistenza, alla salute e quindi alla vita, protestano civilmente per accendere i riflettori sui servizi essenziali "clamorosamente assenti" a Gela, la città di molti politici potenti che se ne sono fregati delle donne e degli uomini, delle bimbe e dei bimbi, costringendo chi ha già tanti pensieri sul "dopo di Noi" a infinite proteste e anche ad elaborare proposte concrete e percorribili. La CGIL ha aderito, è intervenuta ed ha proposto un confronto immediato con chi può "fare il miracolo" dato che la politica tratta il "diritto alla normalità" come azione miracolosa. In considerazione della presenza dell'assessore Gnoffo del Comune di Gela, la stessa, su richiesta della CGIL ha comunicato che l'incontro si terrà oggi alle ore 14 presso l'ASP di Caltanissetta. Sarà importante la presenza di chi ha promosso egregiamente la manifestazione per ottenere: attivazione centri diurni sanitari per l'autismo, attivazione centro diurno socio assistenziale, presa in carico delle famiglie, attivazione terapie Aba, predisposizione PAI. È evidente che senza le associazioni delle famiglie e della consulta, non si sarebbero accesi i riflettori. La CGIL sarà presente all'incontro di oggi a Caltanissetta per sostenere le "ragioni del fare concreto" oltre le parole.

Anche la Cgil, rappresentata dal segretario generale Ignazio Giudice, ha preso parte alla manifestazione indetta dalla consulta delle associazioni gelesi per la disabilità. Non è la prima volta che coloro che devono ricevere il doveroso diritto alla cura, all’assistenza, alla salute e quindi alla vita, protestano civilmente per accendere i riflettori sui servizi essenziali "clamorosamente assenti" a Gela, la città di molti politici potenti che se ne sono fregati delle donne e degli uomini, delle bimbe e dei bimbi, costringendo chi ha già tanti pensieri sul "dopo di Noi" a infinite proteste e anche ad elaborare proposte concrete e percorribili. La CGIL ha aderito, è intervenuta ed ha proposto un confronto immediato con chi può "fare il miracolo" dato che la politica tratta il "diritto alla normalità" come azione miracolosa. In considerazione della presenza dell'assessore Gnoffo del Comune di Gela, la stessa, su richiesta della CGIL ha comunicato che l'incontro si terrà oggi alle ore 14 presso l'ASP di Caltanissetta. Sarà importante la presenza di chi ha promosso egregiamente la manifestazione per ottenere: attivazione centri diurni sanitari per l'autismo, attivazione centro diurno socio assistenziale, presa in carico delle famiglie, attivazione terapie Aba, predisposizione PAI. È evidente che senza le associazioni delle famiglie e della consulta, non si sarebbero accesi i riflettori. La CGIL sarà presente all'incontro di oggi a Caltanissetta per sostenere le "ragioni del fare concreto" oltre le parole.

News Successiva A Gela manca un centro diurno per autistici, è protesta. L'Asp: pronti ad intervenire

Seguici su

Google News

Resta sempre aggiornato

con le notizie di Seguonews