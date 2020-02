Cronaca 739

Sistema Montante, revocata la scorta all'imprenditore Marco Venturi

A Venturi, tra i principali accusatori di Montante, era stata assegnata una tutela su "auto non protetta"

Redazione

05 Febbraio 2020

Su proposta della Prefettura di Caltanissetta, il ministero dell'Interno ha revocato la scorta all'imprenditore Marco Venturi, uno dei testimoni chiave dell'inchiesta condotta dalla Procura nissena sul cosiddetto 'sistema Montante', sfociata, nel primo troncone giudiziario, nella condanna a 14 anni di carcere per l'ex presidente di Sicindustria, Antonello Montante, accusato di avere messo in piedi una rete di spionaggio, con la compiacenza di uomini delle forze dell'ordine. A Venturi, grande accusatore di Montante, era stata assegnata una tutela su "auto non protetta". La decisione è stata assunta il 31 gennaio e comunicata all'imprenditore lo scorso 3 febbraio. Venturi è stato tra i protagonisti della "svolta antiracket" di Sicindustria proprio sotto la guida di Montante, da cui però poi prese le distanze diventando uno dei testimoni dell'accusa.

