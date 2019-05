Cronaca 230

Sistema Montante, Morra: "Sul processo un assordante silenzio. Vera e propria loggia contro lo Stato"

Il presidente della commissione parlamentare Antimafia commenta quanto emerso dalla puntata di Report dedicata al "sistema Montante"

Redazione

01 Maggio 2019 10:21

"Il caso Montante lascia sgomenti per la capacita' di infiltrazione nelle Istituzioni, ma ancora di piu'

lascia sgomenti il silenzio che si vuole far calare su questo processo e le continue e devastanti rivelazioni che stanno venendo a galla. La nuova puntata di Report condotta da Paolo Mondani continua a produrre squarci di verita' di commistioni tra apparati dello Stato, imprenditoria e personaggi in odore di mafia. A questo e' doveroso aggiungere la relazione fatta da Claudio Fava con la commissione Antimafia della Regione Sicilia,

eppure tutto tace". Cosi' Nicola MORRA, presidente della Commissione parlamentare Antimafia, che prosegue: "Lasciano tanti dubbi il fallito attentato ad Antoci di cui sono state archiviate le indagini, il ruolo di Banca Nuova e di Zonin e soprattutto la rete costruita da Montante come anche la mancata costituzione di parte civile del ministero dell'Interno. La politica tutta dovrebbe avere un sussulto e far sentire la propria voce davanti al dipanarsi di una e propria vera loggia che agisce contro lo Stato. Faro' quanto in mio potere per andare fino in fondo in relazione al codice Montante".

