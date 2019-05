Cronaca 369

Sistema Montante, i pm nisseni oggi hanno convocato il presidente della Regione Nello Musumeci

Il Governatore è stato ascoltato come persona informata sui fatti. E' stato sentito in merito alla sua audizione in commissione antimafia

Redazione

27 Maggio 2019 20:15

Il presidente della Regione Nello Musumeci è stato sentito oggi a Caltanissetta , come persona informata sui fatti, nell'ambito dell'indagine sul cosiddetto "sistema Montante".Il governatore della Sicilia, è giunto al palazzo di giustizia intorno alle 16. Hanno preso parte all'audizio il procuratore capo Amedeo Bertone, l'aggiunto Gabriele Paci, il Pm MaurizIo Bonaccorso e il capo della squadra Mobile, Marzia Giustolisi. Nei mesi scorsi, Musumeci era stato ascoltato, sempre sullo stesso argomento, anche dalla Commissione regionale antimafia all'Ars che ha poi presentato una relazione finale sul sistema Montante. In quella occasione, il presidente dell'Antimafia Claudio Fava, al termine delle audizioni aveva detto: "Dalle parole del presidente Musumeci sembrerebbe emergere, più che un "sistema Montante", un "sistema Lumia", nel quale il primo era garante di interessi particolari e specifici del mondo imprenditoriale, ma era il secondo a essere appunto al centro del sistema parallelo di governo della Regione. È ovviamente ancora un quadro che si sta delineando e non già una certezza. Un motivo in più per proseguire nel lavoro della commissione".

