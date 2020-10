Cronaca 408

Sistema Montante, i legali chiedono alla corte d'appello di Caltanissetta di riaprire il dibattimento per 5 imputati

Gli avvocati dell'ex paladino dell'antimafia hanno chiesto alla Corte d'Appello di citare in qualità di testimoni ex vertici di Confindustria e procuratori della Repubblica

Redazione

30 Ottobre 2020 20:41

I legali di Antonello Montante, hanno chiesto la riapertura del dibattimento e di citare in qualità di testimoni, gli ex presidenti di Confindustria Emma Marcegaglia e Vincenzo Boccia, nonché i procuratori Sergio Lari, Roberto Scarpinato e Giuseppe Pignatone. Lo hanno fatto nel corso del processo che si celebra, con il rito abbreviato in corte d’appello a Caltanissetta, nei confronti di cinque imputati accusati di aver fatto parte del cosiddetto “Sistema Montante”. Nel corso dell’udienza di oggi, gli avvocati Carlo Taormina e Giuseppe Panepinto, hanno chiesto alla corte di ascoltare i tre procuratori per dimostrare che durante la sua attività in Confindustria, l’ex paladino dell’antimafia collaborava anche con le procure. I due avvocati di Montante hanno anche chiesto la trascrizione dei verbali del giudizio di primo grado perché le dichiarazioni rese da alcuni testimoni sarebbero in contrasto con quanto dichiarato nel corso delle indagini. La corte, presieduta da Andreina Occhipinti si è riservata di decidere alla prossima udienza fissata per il 13 novembre.

