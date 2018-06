Cronaca 400

Sistema Montante, assegnata la scorta all'imprenditore Marco Venturi

Lo ha stabilito il Comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica. Venturi da amico di Montante si è trasformato, insieme ad Alfonso Cicero, in accusatore

Donata Calabrese

01 Giugno 2018 09:38

Assegnata la scorta anche all’imprenditore Marco Venturi. Lo ha deciso il comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica riunitosi a Caltanissetta dopo il blitz “Double face” che ha permesso di far luce sul sistema Montante. Si teme per l’incolumità dell’imprenditore che con le sue rivelazioni, ha consentito alla Squadra Mobile di Caltanissetta e alla magistratura nissena di spezzare quella rete di intrecci pericolosi fra l’ex numero uno di Confindustria Sicilia Antonello Montante e politici, alti rappresentanti delle forze dell’ordine, funzionari regionali e giornalisti. A Venturi è stata assegnata una scorta di terzo livello. Insieme ad Alfonso Cicero, già sotto scorta da anni, Venturi è uno dei principali accusatori dell’ex paladino della legalità che con l’assessorato regionali alle Attività Produttive, che riusciva a gestire collocando persone di sua fiducia, voleva fare la “terza guerra mondiale”. Venturi e Cicero sono divenuti due uomini “chiave” nell’inchiesta coordinata dalla Dda nissena.

