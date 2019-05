Attualita 537

Siracusa - Gela, incidente al casello di Cassibile. Falcone: "Lo butteremo giù"

L'assessore alle Infrattutture ha detto che quel casello è inutile e pericolos. Anni fa si verificò un grave incidente che coinvolse l'allora presidente Rosario Crocetta

Redazione

17 Maggio 2019 20:02

«Il casello di Cassibile sulla Siracusa-Gela, in passato già teatro di incidenti, è inutile, pericoloso e fuori norma. Abbiamo già nelle scorse settimane chiesto al Cas di demolirlo e a breve i lavori andranno in gara d'appalto. Entro l'estate lo butteremo giù». Lo rende noto l'assessore regionale alle Infrastrutture Marco Falcone dopo l'ultimo sinistro avvenuto oggi di una lunga serie di episodi alla barriera autostradale di Cassibile, nel Siracusano, dove qualche anno fa si verificò un grave incidente che coinvolse le auto dell'allora presidente della Regione Rosario Crocetta.«Quella struttura, realizzata in passato – prosegue l'assessore - serve solo a creare una rischiosa strettoia lungo la carreggiata dell'autostrada che, spesso, per gli automobilisti si trasforma in una trappola. Lo demoliremo senza indugio e, soltanto quando l'autostrada sarà completata e si dovranno introdurre i pedaggi, lo ricostruiremo rispettando le norme di sicurezza e secondo criteri moderni».



Info: 3294239242 (fra.va.)





