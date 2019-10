Attualita 125

SimplyBiz organizza a Caltanissetta un corso gratuito di lingua italiana per stranieri

Le lezioni prenderanno il via il 26 ottobre in Via Malta 129 Per gli studenti più motivati è prevista la possibilità di uno stage presso l’azienda

Redazione

04 Ottobre 2019 12:39

Caltanissetta, 4 ott obre - Un corso gratuito di lingua italiana per stranieri a Caltanissetta . È questa la nuova iniziativa del SimplyBiz Point Sicilia , che ha deciso di lanciare un progetto solidale per andare incontro alle esigenze di una cittadina sempre più interessata dal fenomeno della migrazione. “SimplyBiz si è sempre contraddistinta sul mercato per la correttezza e la coerenza dei comportamenti oltre che per il suo approccio etico al business - spiega Mariangela Galante , account manager e responsabile social media marketing di SimplyBiz, organizzatrice e docente del corso -. Quest’anno abbiamo deciso di fare qualcosa in più, qualcosa di solidale e benefico.

Potevamo optare per una donazione in denaro a un ente o a un’istituzione di assistenza, ma sarebbe stato troppo facile. Volendo sfruttare l’esperienza che abbiamo maturato nell’ambito della formazione abbiamo deciso di creare un nuovo brand, SimplyBiz - Ethic & Integration , che si dedicherà a iniziative nel campo della solidarietà e dell’aiuto a soggetti e categorie in difficoltà”. “Abbiamo scelto di metterci realmente in gioco in prima persona, come sempre facciamo, sfruttando le nostre risorse e il nostro know-how. Lo facciamo perché questo implica una maggiore consapevolezza della nostra responsabilità sociale e un’attenzione al contesto in cui si fa business, al di là delle considerazioni e delle dinamiche legate al profitto”, sottolinea Flavio Meloni , ceo di SimplyBiz.

Il primo progetto che SimplyBiz - Ethic & Integration metterà in campo sarà in favore dei migranti: un corso di lingua italiana completamente gratuito , finalizzato ad aumentare le loro possibilità di inserimento nel mondo del lavoro. “Nel nostro territorio c’è bisogno di facilitare l'integrazione di alcuni ragazzi stranieri che, al momento, abitano nella città o nella provincia, e che hanno un'estrema difficoltà nell’interazione con gli abitanti - aggiunge Francesco Riggi , responsabile IT di SimplyBiz, anche lui organizzatore e docente del corso

