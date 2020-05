Cronaca 315

Silvia Romano, dopo due anni di prigionia, è tornata in Italia. A Ciampino l'abbraccio con i suoi familiari

La cooperante rapita in Kenya due anni fa, è stata liberata ieri in Somalia. Ad attenderla anche Conte e Di Maio

Redazione

10 Maggio 2020 16:15

Silvia Romano è tornata in Italia. La cooperante rapita in Kenya nel novembre 2018 e liberata ieri in Somalia è giunta da pochi minuti all’aeroporto di Ciampino, dove ha potuto riabbracciare i suoi familiari. Ad attenderla, tra gli altri, il premier Giuseppe Conte e il ministro degli Esteri Luigi Di Maio.«Quando lavoriamo insieme coesi, concentrati, ce la facciamo sempre». Così il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, dopo aver accolto a Ciampino Silvia Romano. «E' un bel giorno, sono molto contento per Silvia, per i suoi genitori e per tutti gli italiani che hanno atteso questo momento».



