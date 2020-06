Eventi 215

Silvana Grasso e il suo legame con il liceo Classico di Gela: la scrittrice dona alla scuola un pianoforte

Si tratta di un pianoforte Broadwood che il marito Giuseppe Vitale acquistò per la figlia Micol. Adesso sarà a disposizione degli studenti

Redazione

12 Giugno 2020 20:57

Silvana Grasso e il Liceo classico Eschilo, un legame affettivo indissolubile di cui resterà un segno imperituro.Alla scuola in cui ha insegnato Latino e Greco ed in cui hanno studiato il marito e i suoi figlii , la scrittrice ha donato il pianoforte Broadwood a 3/ 4 di coda che il marito avv.Giusepe Vitale acquistò per la figlia Micol.

«Che gli studenti possano scoprire su questo pianoforte il loro talento musicale o comunque quel talento che ogni essere umano ha già indote solo nascendo» -ha scritto la Grasso in un post su Facebook in cui annuncia la donazione alla sua amata scuola ringraziando il dirigente Maurizio Tedesco per la cura e la commozione con cui ha ricevuto il dono.

«Grazie a Silvana Grasso per il dono prezioso che ha voluto fare alla scuola in cui è stata apprezzata e amata protagonista.Che i suoi tasti possano essere accarezzati conl a stessa dolcezza e passione di chi lo ha donato» -ha commentato il dirigente dell’Eschilo Maurizio Tedesco annunciando, non appena le condizioni lo consentiranno, un evento in cui la comunità dell’Eschilo ringrazierà la scrittrice e ricorderà l'avv.Giusrppe Vitale alla cui memoria è legata la donazione del pianoforte.





Silvana Grasso e il Liceo classico Eschilo, un legame affettivo indissolubile di cui resterà un segno imperituro.Alla scuola in cui ha insegnato Latino e Greco ed in cui hanno studiato il marito e i suoi figlii , la scrittrice ha donato il pianoforte Broadwood a 3/ 4 di coda che il marito avv.Giusepe Vitale acquistò per la figlia Micol.

«Che gli studenti possano scoprire su questo pianoforte il loro talento musicale o comunque quel talento che ogni essere umano ha già indote solo nascendo» -ha scritto la Grasso in un post su Facebook in cui annuncia la donazione alla sua amata scuola ringraziando il dirigente Maurizio Tedesco per la cura e la commozione con cui ha ricevuto il dono.

«Grazie a Silvana Grasso per il dono prezioso che ha voluto fare alla scuola in cui è stata apprezzata e amata protagonista.Che i suoi tasti possano essere accarezzati conl a stessa dolcezza e passione di chi lo ha donato» -ha commentato il dirigente dell’Eschilo Maurizio Tedesco annunciando, non appena le condizioni lo consentiranno, un evento in cui la comunità dell’Eschilo ringrazierà la scrittrice e ricorderà l'avv.Giusrppe Vitale alla cui memoria è legata la donazione del pianoforte.





News Successiva Gela ricorda le vittime dell'esplosione in via Madonna del Rosario: domani verrà scoperto un monumentino

Seguici su

Google News

Resta sempre aggiornato

con le notizie di Seguonews

Ti potrebbero interessare