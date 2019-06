Eventi 256

Sicurezza sui luoghi di lavoro, anche a Gela l'Ugl scende in piazza per sensibilizzare i giovani

Il sit-in si terrà domani, giovedì 13 giugno dalle 18 alle 20 in piazza Umberto I. Verrà anche somministrato un questionario

Redazione

12 Giugno 2019 11:48

Anche a Gela, come in molte altre piazze di tutta Italia, L’UGL Giovani scende in piazza dalle 18:00 alle 20:00 per sensibilizzare i giovani sulla sicurezza nei luoghi di lavoro

"Nel 2017 le morti bianche sono state 1029, nel 2018 1133 il 10% in più rispetto all'anno precedente -dichiara Renzo Cacciatore, coordinatore provinciale dell’UGL Giovani - giovedì ci ritroveremo in piazza Umberto I per sensibilizzare i giovani in seno alla sicurezza nei luoghi di lavoro, per l’occasione somministreremo un questionario per capire quanto i giovani ne sappiano relativamente a questa tematica"

Andrea Alario, segretario provinciale del’’UGL dichiara " lodevole iniziativa, ancor prima di entrare nel mondo del lavoro, ogni giovane, deve sapere quali siano i rischi legati alla sicurezza che potrà incontrare, in Italia ancora oggi ci sono uomini che la mattina escono per recarsi a lavorare ma non fanno più ritorno dalle loro famiglie.

La sicurezza sul lavoro è una questione di cultura, le morti bianche cesseranno anche e soprattutto grazie ad iniziative del genere"

