Sicily Ultra Tour partirà da Gela, la maratona in 14 tappe attraverserà 83 paesi tra i più suggestivi dell'isola

L'appuntamento è per il 5 settembre, alle 8 del mattina, alle Mura Timoleontee di Caposoprano. Il momento finale è previsto nuovamente a Gela

31 Agosto 2020 16:21

Presentata questa mattina in conferenza stampa al Comune di Gela, alla presenza del Sindaco Lucio Greco e dell'assessore allo sport Cristian Malluzzo, la prima edizione di Sicily Ultra Tour, l'ultramaratona che, partendo dalle Mura Timoleontee di Gela alle 8 del mattino del 5 settembre, attraverserà in 14 tappe (una al giorno per un totale di 970 km), 83 tra i paesi più belli e suggestivi dell’Isola, promuvendone la bellezza delle coste e la ricchezza dei siti archeologici. Il momento finale è previsto nuovamente a Gela il 18 settembre.Quattro, causa Covid, saranno i partecipanti di questa prima edizione, provenienti da tuttta la Sicilia. Un'edizione di prova, se così si può dire, ma già inserita nel circuito internazionale dell'ultramaratona e nel calendario DUV e che si propone di diventare un appuntamento annuale con atleti da tutto il mondo. Ecco il percorso e le tappe:

05.09.2020 1^ Tappa: Gela-Modica (77,3 Km)

06.09.2020 2^ Tappa: Modica-Siracusa (73,7 Km)

07.09.2020 3^ Tappa: Siracusa-Aci Castello (73,3 Km)

08.09.2020 4^ Tappa: Aci Castello-Taormina (46,4 Km)

09.09.2020 5^ Tappa: Taormina-Villafranca Tirrena (67,1 Km)

10.09.2020 6^ Tappa: Villafranca Tirrena-Capo D’Orlando (82,4 Km)

11.09.2020 7^ Tappa: Capo D’Orlando-Cefalù (77,8 Km)

12.09.2020 8^ Tappa: Cefalù-Palermo (77,9 Km)

13.09.2020 9^ Tappa: Palermo-Alcamo (48,3 Km)

14.09.2020 10^ Tappa: Alcamo-Trapani (58,6 Km)

15.09.2020 11^ Tappa: Trapani-Selinunte (83,1 Km)

16.09.2020 12^ Tappa: Selinunte-Eraclea Minoa (77,7 Km)

17.09.2020 13^ Tappa: Eraclea Minoa-Palma di Montechiaro (62,8 Km)

18.09.2020 14^ Tappa: Palma di Montechiaro-Gela (60,0 Km)

Ai nastri di partenza anche Antonio Tallarita, maratoneta di fama mondiale e di origini gelesi. Il vincitore della competizione entrerà ufficialmente e di diritto nella statistica internazionale di ultramaratona DUV. Parallelamente alla competizione agonistica, ogni comune toccato dall'evento potrà organizzare dei momenti di gara a livello amatoriale aperti a tutti, perchè scopo della manifestazione è, in primis, la promozione turistica attraverso lo sport e il divertimento. Tra gli organizzatori dell'evento, sulla cui sicurezza vigilerà la Croce Rossa, l'ultramaratoneta Giuseppe Veletti, docente e presidente di Green Sport con 45 anni di atletica alle spalle. “E' un evento che speriamo cresca negli anni – ha detto - e che contribuisca a creare una rete finalizzata alla diffusione dei valori dello sport e della promozione delle bellezze del nostro territorio, soprattutto quelle archeologiche”

L'appuntamento, doveva tenersi tra marzo e aprile, periodo nel quale lo si vuole riproporre in futuro, ma a causa dell'emergenza Covid è stato fatto slittare. “Siamo onorati di fare da palcoscenico ad un evento cui prenderanno parte personalità di così alto profilo e che hanno fatto incetta di medaglie a livello internazionale” ha detto l'assessore Malluzzo, che ha aggiunto come sia importante garantire a tutte le discipline sportive, compresi gli sport considdetti minori, strutture e vetrine di prestigio.

“Grazie a questa iniziativa si coniugano sport e socialità – ha dichiarato il sindaco Greco - e si dà il giusto risalto alle bellezze di Gela, alle sue Mura e alla sua costa che ci chiedono solo di essere valorizzati e pubblicizzati, risultato che, in parte, stiamo raggiungendo anche con gli eventi inseriti nel calendario degli spettacoli estivi. Siamo pronti a dare tutto il sostegno che sarà necessario per la riuscita e la crescita di questa iniziativa e ringraziamo gli organizzatori, gelesi doc famosi nel mondo, di averci scelto come cuore pulsante di questo prestigioso evento”.



