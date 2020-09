Sport 126

Sicily Ultra Tour, Giuseppe Merenda taglia il traguardo: la maratona si è conclusa a Gela

L'ultramaratona, partita lo scorso 5 settembre dalle Mura Timoleontee, ha visto i runners arrivare nuovamente a Gela al termine di una tappa di 60 km

Redazione

19 Settembre 2020 09:11

E' stato Giuseppe Mirenda a tagliare per primo il traguardo allestito in Piazza Umberto, e a prendersi gli applausi dei presenti e la meritata vittoria dell'ultima delle 14 tappe della prima edizione (o meglio, dell'edizione zero) del Sicily Ultra Tour. “Dedico questa vittoria agli abitanti e al comune di Gela, ai miei compaesani di Tusa” ha detto Mirenda, visibilmente commosso.L'ultramaratona, partita lo scorso 5 settembre dalle Mura Timoleontee, ha visto i runners arrivare nuovamente a Gela al termine di una tappa di 60 km corsi tutti d'un fiato partita da Palma di Montechiaro. Grande la festa e tanta l'emozione, soprattutto sui volti del maratoneta di fama mondiale Antonio Tallarita e del prof. Giuseppe Veletti, che nell'organizzazione di questo evento sportivo ci ha messo anima e corpo. “In questi giorni abbiamo trovato, affrontato e superato tanti ostacoli – ha detto - e speriamo che sia solo l'inizio di una grande avventura che già dal prossimo anno possa conquistare ancora più visibilità e partecipazione, con l'aiuto e la sensibilità crescente delle amministrazioni comunali. Il messaggio che, da bravi siciliani, volevamo portare con noi era quello di amare la nostra terra e speriamo di riuscire a farlo sempre meglio. Facciamo in modo che della Sicilia si possa parlare bene ovunque”.

Ad accogliere i runners, in rappresentanza dell'amministrazione comunale, c'erano il vice sindaco Terenziano Di Stefano e l'assessore allo sport, turismo e spettacolo Cristian Malluzzo, che ha creduto profondamente all'importanza dell'iniziativa in chiave di promozione turistica e l'ha sostenuta sin dal primo momento, prendendo parte simbolicamente e in parte alla prima tappa. “Vi ringraziamo – ha detto - per aver dato una prova di coraggio impensabile: avete corso per 970 km e siete energici come noi mai. Quello che vi posso garantire è che a partire dal prossimo anno ci muoveremo per avere tutte le autorizzazioni necessarie ad istituzionalizzare il Sicily Ultra Tour. Questa è stata una edizione di prova, da qui si può e si deve solo migliorare. Avete portato in giro per l'Isola un'altra immagine della nostra città, avete dato valore alle mura e al parco archeologico e questo può solo spronarci a fare di più per il prossimo anno”.





