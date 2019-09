Eventi 30

"Sicily Food Festival" a Caltanissetta, i corsisti Eap Fedarcom e IterEgo sforneranno pizze e dolci per i visitatori

Gli allievi – durante la presenza allo stand 19 in corso Umberto - esprimeranno la loro creatività ai fornelli offrendo ai visitatori pizze e dolciumi appena sfornati e preparati artigianalmente

05 Settembre 2019

Spazio ai sapori di qualità in occasione del “Sicily Food Festival”, la manifestazione del cibo in programma nel centro storico di Caltanissetta da venerdì 6 a domenica 8 settembre. Tra i protagonisti dell'evento ci saranno le allieve e gli allievi dei corsi per panificatore-pasticcere e pizzaiolo promossi a Caltanissetta e Caltagirone da Eap Fedarcom e IterEgo, da anni punti di riferimento per privati e aziende per lo studio, la formazione e l’aggiornamento continuo di studenti, disoccupati e professionisti.Gli allievi – durante la presenza allo stand 19 in corso Umberto - esprimeranno la loro creatività ai fornelli offrendo ai visitatori pizze e dolciumi appena sfornati e preparati artigianalmente. Un laboratorio di cucina e di creatività aperto alla città che ha l’obiettivo di far conoscere le competenze acquisite dagli allievi, in grado di realizzare prodotti di panificazione e di pasticceria, anche utilizzando materie prime biologiche e in linea con le attuali tendenze dietetiche e nutrizionali.

Durante la tre giorni del “Sicily Food Festival” saranno i corsisti Eap Fedarcom e IterEgo a raccontare ai visitatori le ricette e i segreti dell'arte bianca e di preparazione della pizza, illustrando inoltre le fasi di lavorazione degli impasti e le diverse lavorazioni manuali e artigianali e quali tecniche adottare per la riuscita dei prodotti più buoni.

I corsi attivati da Eap Fedarcom e IterEgo coinvolgono molti professionisti del settore che grazie alle loro competenze e alle attrezzature disponibili nei laboratori di cucina, rendono ricco di contenuti le attività didattiche offerte agli allievi.



