Sicilia zona arancione, Salvatore Giunta (LE API): "Musumeci e Razza avete fallito"

Nota del consigliere nazionale dell'Unità Siciliana LE API, Salvatore Giunta, che di seguito pubblichiamo

Redazione

05 Novembre 2020 17:29

Oggi forse muore la Sicilia: è un drappo nero che dobbiamo esibire, non un colore arancione che di per sé è un bel colore, ma che per la Sicilia rappresenta il fallimento, l'inadeguatezza, l'incompetenza di un governo regionale che, se accertate, in una nazione che abbia un minimo di dignità e di etica, imporrebbero le dimissioni di Assessore e Governatore.

I fattori che hanno determinato la fascia arancione, molti dei quali atavici, sono fattori che si potevano rimediare o evitare fin dallo scorso maggio, quando cioè uscimmo gravemente feriti, ma non morti, dal primo già tragico lockdown.

La Sicilia oggi ha assoluto bisogno che non si giochi al solito scaricabarile (la colpa è sempre degli altri: Conte), bensì si trovi il sistema di ridurre al minimo il già grave danno che Covid e lockdown hanno portato alla compromessa economia della Sicilia.

Per moltissime aziende, piccole medie e grandi, questo secondo lockdown potrebbe rappresentare il colpo di grazia, quando invece, se fossimo stati fascia gialla, si poteva in parte rimediare, sopportare con sacrifici, forse superare.

Non siamo qui per recriminare e per addossare responsabilità, non servono a nulla!

Ci chiediamo cosa abbia impedito in questi lunghi mesi di relativa tranquillità di porre un rimedio efficace ad una ricaduta che tutti ci aspettavamo e quali aiuti reali e immediati sono stati predisposti per le categorie già colpite (ristoranti e bar chiusi sette giorni su sette) e anche per gli strati sociali più deboli e poveri.

Il governo regionale e nazionale sappiano che saremo vigili e attenti, che veglieremo sull'impiego dei recovery fund, che non ci saranno più soldi sperperati inutilmente in infrastrutture inutili o in assunzioni clientelari mascherate da Covid , che ogni euro della Next Generation UE servirà a ridare benessere reale al popolo siciliano e che lotteremo strenuamente per la vera attuazione dello Statuto Speciale della Regione Siciliana.

I Siciliani sono esausti, sfiduciati da una politica ancora oggi sterile, disattenta e parolaia, ma il popolo siciliano può cambiare e dare una spinta decisiva per la storia, basta che lo voglia.

Salvatore Giunta

Consigliere Nazionale

Unità Siciliana LE API

