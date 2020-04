In Sicilia sono quasi 6 milioni le mascherine distribuite dall'inizio dell'epidemia, 3 milioni di guanti e 1 milione di camici

Entro il mese ripartiranno moda e auto, in spiaggia con misure di distanziamento. Task force al lavoro per la "fase 2"

Semplificata procedura per chiedere reddito di cittadinanza. Arriva anche il reddito di emergenza

"Il Centesimo" dona 230 mila euro ai Comuni in cui sono presenti dei punti vendita: fondi anche per Caltanissetta