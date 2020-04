Politica 165

Sicilia, niente canoni per lidi e stabilimenti balneari. Cordaro: "Commissione approva esenzione per il 2020"

La Commissione Bilancio dell’Ars ha approvato l’esenzione totale del pagamento dei canoni demaniali per l’anno in corso

24 Aprile 2020 20:04

La Commissione Bilancio dell’Ars ha approvato l’esenzione totale del pagamento dei canoni demaniali per l’anno 2020. «Accogliamo con grande soddisfazione la soluzione concordata con tutta la Commissione che ha votato all’unanimità l’esenzione - ha dichiarato l’assessore al Territorio e Ambiente Toto Cordaro - garantendo una copertura che darà ristoro a una categoria alla quale il governo Musumeci guarda con grande attenzione e che è strategica per il tessuto economico della Sicilia». La norma è stata votata all'unanimità su proposta di Marianna Caronia della Lega e Carmelo Pullara.

Per la deputata del Carroccio, "in una regione che fa del turismo marittimo e della fruizione della costa il proprio fiore all'occhiello, adottare un provvedimento di sostegno alle imprese del settore mi sembra sia doveroso,

anche per dare un segnale significativo nella direzione di una ripresa produttiva.

Confido nella sensibilità di tutti i parlamentari e del Governo perché adesso la norma entri definitivamente nella finanziaria che ci apprestiamo a votare."

