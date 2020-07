Politica 693

Sicilia, Musumeci: "L'80% dei dipendenti della Regione si gratta la pancia"

"Ma non ditelo ai sindacati - ha aggiunto - Ora vogliono stare ancora a casa per fare il 'lavoro agile'"

19 Luglio 2020 08:48

Intervenuto ieri a Catania alle Giornate dell'energia", il governatore siciliano Nello Musumeci ha preso di mira i dipendenti regionali, che definisce "improduttivi. L'80% di loro si gratta la pancia dalla mattina alla sera".

"Ma non ditelo ai sindacati - ha aggiunto - Ora vogliono stare ancora a casa per fare il 'lavoro agile'. Ma se non lavorate in ufficio, come pensate di essere controllati a casa?". (ANSA).





