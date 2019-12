Eventi 32

"Sicilia Munnizza Free", incontro al Mottura di Caltanissetta dedicato alla raccolta differenziata

L'iniziativa di Legambiente mira ad educare al riciclo. Durante l'incontro verranno presentati due progetti che la scuola sta realizzando

Redazione

11 Dicembre 2019 14:49

Si terrà Venerdì prossimo, 13 Dicembre 2019, alle ore 9:30, presso l'aula magna dell'I.I.S.S. "S. Mottura" di Caltanissetta, all'interno del progetto regionale di Legambiente "Sicilia Munnizza Free", l'Ecofocus "Educare al Riciclo".Tale incontro vuole accendere i riflettori sul percorso virtuoso che l'Istituto "Mottura", diretto dalla Dirigente Prof.ssa Laura Zurli, sta intraprendendo nella direzione della Raccolta Differenziata dei Rifiuti e della riduzione nell'uso della plastica usa e getta (bottigliette d'acqua, bicchieri e palettine di plastica, etc.).

In particolare durante l'incontro si relazionerà su due progetti che la scuola sta realizzando: "Green lifestiles" (Ref. Prof. Ivo Cigna) e "Etwinning - Lifelong bioeconomy" (Ref. Prof.ssa Cinzia Traina).

Durante l'Ecofocus interverranno: Fabrizio Licciardello (Sicil Grassi), Emma Schembari (Comieco), Ilaria Milazzo (Caltaqua), Santo Mirisola (Dusty), Giulia D'Asero e Daniele Territo (Consulta Provinciale degli Studenti).

Alla fine dell'incontro sarà anche inaugurata una stazione di raccolta di oli esausti.

Il 17 Gennaio 2020 Legambiente terrà invece a Caltanissetta un Ecoforum provinciale per parlare dello stato dell'arte dell'impiantistica nei territori d'ambito (SRR Caltanissetta provincia Nord e SRR Caltanisetta provincia Sud), per parlare dei dati di raccolta differenziata e per premiare Comuni, Aziende e Scuole della provincia che meglio si stanno muovendo per la decarbonizzazione e per la messa in atto di processi virtuosi di sostenibilità ambientale. Ne da notizia il vice presidente Giuseppe Salvatore





Si terrà Venerdì prossimo, 13 Dicembre 2019, alle ore 9:30, presso l'aula magna dell'I.I.S.S. "S. Mottura" di Caltanissetta, all'interno del progetto regionale di Legambiente "Sicilia Munnizza Free", l'Ecofocus "Educare al Riciclo".Tale incontro vuole accendere i riflettori sul percorso virtuoso che l'Istituto "Mottura", diretto dalla Dirigente Prof.ssa Laura Zurli, sta intraprendendo nella direzione della Raccolta Differenziata dei Rifiuti e della riduzione nell'uso della plastica usa e getta (bottigliette d'acqua, bicchieri e palettine di plastica, etc.).

In particolare durante l'incontro si relazionerà su due progetti che la scuola sta realizzando: "Green lifestiles" (Ref. Prof. Ivo Cigna) e "Etwinning - Lifelong bioeconomy" (Ref. Prof.ssa Cinzia Traina).

Durante l'Ecofocus interverranno: Fabrizio Licciardello (Sicil Grassi), Emma Schembari (Comieco), Ilaria Milazzo (Caltaqua), Santo Mirisola (Dusty), Giulia D'Asero e Daniele Territo (Consulta Provinciale degli Studenti).

Alla fine dell'incontro sarà anche inaugurata una stazione di raccolta di oli esausti.

Il 17 Gennaio 2020 Legambiente terrà invece a Caltanissetta un Ecoforum provinciale per parlare dello stato dell'arte dell'impiantistica nei territori d'ambito (SRR Caltanissetta provincia Nord e SRR Caltanisetta provincia Sud), per parlare dei dati di raccolta differenziata e per premiare Comuni, Aziende e Scuole della provincia che meglio si stanno muovendo per la decarbonizzazione e per la messa in atto di processi virtuosi di sostenibilità ambientale. Ne da notizia il vice presidente Giuseppe Salvatore





News Successiva Caltanissetta. E' "Apolide" il corto vincitore del Salus Cine Festival: ripercorre la condizione del migrante e dell'accoglienza

Seguici su

Google News

Resta sempre aggiornato

con le notizie di Seguonews

Ti potrebbero interessare